El problema sistémico de la justicia

Hace un par de semanas la periodista Flor Mizrachi le preguntó a mi profesora de Derecho Penal, y exmagistrada de la Corte Suprema “de lujo”, la doctora Aura Emérita Guerra de Villalaz lo siguiente:

"¿Cuánto costaba un fallo en esa época?.

Por arriba de mil dólares, que en esa época era mucho".

En un país normal estas declaraciones habrían provocado una crisis nacional. En términos claros, la supuesta mejor Corte Suprema, aquella en la que se cambiaron a ocho magistrados después de la Invasión de 1989, ya comerciaba con los fallos. Los magistrados le dieron la espalda a los desaparecidos de la dictadura, a los muertos de la Invasión y a la esperanza de un pueblo que exigió justicia en las calles.

En uno de los pocos ejercicios de transparencia en materia de justicia, el Ministerio Público acaba de presentar una estadística de los casos de corrupción de alto perfil. De los 150 casos abiertos desde el 2014 solo el 4 % ha tenido condena. El 52 % sigue en manos del Órgano Judicial y el 44% restante ha recibido alguna clase de sobreseimiento. Recordemos que la gran mayoría de estos casos se han ventilado bajo el viejo Sistema Inquisitivo Mixto, que supuestamente es más favorable a los fiscales.

Estos datos apenas representan una fracción de todos los actos de corrupción que saquearon al país, porque mucha gente se quedó callada y en otras circunstancias el MP está limitado para llevar adelante las causas penales de gran corrupción.

Estoy convencido que el ADN de los panameños es igual al de los suizos o al de los singapurense. Es decir, no existen causas genéticas de la corrupción. Se trata de un problema cultural anclado en un orden institucional más dependiente de los vínculos personales que de la defensa de los intereses públicos.

Tenemos un problema sistémico, que solo se cura con institucionalidad. Parafraseando a Octavio Méndez Pereira, no hay un solo problema social que no se pueda resolver con la justicia. Si hubiésemos tenido una justicia robusta, digamos los últimos 20 años, el dinero entregado por el Canal de Panamá, al Estado panameño, no se habría dilapidado en subsidios. Tampoco tendríamos una deuda pública tan alta ni nuestras escuelas estarían en tan malas condiciones. En los últimos 15 años la Caja de Seguro Social ha sido sacudida por escándalo tras escándalo, desde el dietilenglicol, hasta los manejos irregulares de certificados médicos, las contrataciones turbias y el clientelismo con los nombramientos de personal.

¿Cómo llegamos aquí? La justicia panameña no nació mala. Por el contrario era relativamente buena hasta mediados del siglo XX. En noviembre de 1949, la Corte Suprema de Justicia se atrevió a decirle a Roberto Chiari, que legalmente no era el Presidente de la República. Esto provocó una gran crisis institucional que terminó con la entrega de la banda presidencial al doctor Arnulfo Arias, presunto ganador de las elecciones de 1948. Apenas pudieron, los políticos se echaron a la Corte.

En las siguientes décadas, aunque había personas honestas y algunas luminarias en la justicia, la cosa se fue poniendo peor. Me salto mucho, y caigo en enero de 1990, cuando se conformó la citada Corte de lujo. Nunca antes, un gobierno democrático había tenido la oportunidad de cambiar a todas las cabezas de la justicia. Las designaciones fueron sumamente destacadas, pero el comentario de la exmagistrada Guerra de Villalaz cuenta el otro lado de la historia.

En 1990, no se llamó a una Asamblea Constituyente porque, supuestamente eso afectaría a la economía. Tampoco se hizo una reforma procesal para sanear el sistema de justicia. El Código Judicial de los militares sigue en vigencia, y el Código Procesal Penal que contiene el Sistema Penal Acusatorio se queda corto en la protección de los intereses públicos en favor de un seudogarantismo.

En los 30 años de la democracia no se ha llamado a una Asamblea Constituyente, ni tampoco se ha realizado una reforma procesal integral. En el gobierno de Martín Torrijos se le quitó la Policía Técnica Judicial al Ministerio Público, y fue absorbida por una voraz Policía Nacional. Este cuerpo de seguridad es el que le asigna los investigadores a la Fiscalía Especial Anticorrupción, y a todo el Ministerio Público para hacer las pesquisas sobre en los casos de corrupción de alto perfil. Vasta saber que la Fiscalía Especial Anticorrupción, tenía asignado un solo investigador de la Policía Nacional para el caso Odebrecht.

La reconstrucción del sistema en beneficio de todos los panameños se podría conseguir con la ayuda de un grupo como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG. Aunque ya no existe porque los políticos de aquel país la desmantelaron. El modelo serviría muchísimo a Panamá. Pero los políticos de acá, y los altos funcionarios de la justicia panameña tampoco la quieren. De todas formas, el gobierno de los Estados Unidos ha creado una mini-CICIG para Panamá: se trata de una fuerza de tareas conjunta de las agencias de Estados Unidos y el Ministerio Público para mejorar la efectividad de las investigaciones y la presentación de los casos de blanqueo de capital a la justicia panameña. Dudo mucho que la jueza Trampa o el magistrado Coima, quieran tumbar el caso sabiendo como se preparó, echándose encima semejante enemigo. Tal vez, hasta los décimos magistrados desaparezcan en materia de blanqueo de capitales.

El hecho de que la impunidad en los casos de corrupción preocupe más fuera del país, que aquí adentro, es una de las causas de mayor injusticia. Si usted es de los que celebra las travesuras de los que violan las prohibiciones sanitarias para hacer fiestas, gozarse la playa, o filmarse en el yate sin ningún distanciamiento físico ni mascarilla, entonces no ha entendido el alcance del problema. Los panameños debemos mirarnos en el espejo la cara de cómplice que tenemos por nuestro silencio, nuestra tolerancia con la corrupción, y la impunidad, no nos la quita nadie.