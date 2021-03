La cantante y el ordenamiento territorial: un relato de Semana Santa

Este es un cuento de “ados” (perspectiva de género). Había una vez un diligente inspector de aduanas de España que descubrió, que un simple corregidor estaba importando un Rolls Royce. Como el salario de este funcionario municipal, no alcanzaba para pagar semejante vehículo, se inició una investigación que llegó hasta el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz, quien quedó involucrado en delitos urbanísticos y violaciones al ordenamiento territorial. La esposa del alcalde de marras, una tal María Isabel Pantoja Martín terminó en la cárcel por esconder los réditos de las transacciones que cambiaron la urbanística de Marbella, por un delito llamado blanqueo de capitales. Colorín colorado las mansiones y edificios construidos fuera del ordenamiento y de la zonificación territorial, fueron demolidos.

En Panamá, escasean los aduaneros que investiguen cual es el destino de tanto auto italiano y alemán, que hay en la calle. Por otro lado, las órdenes de demolición dictadas por la Corte Suprema de Justicia están cubiertas de polvo y telaraña, porque en un Estado con más de 24 mil millones de dólares de presupuesto, no hay plata para ejecutar las demoliciones. Precisamente hoy, el concejo municipal aplicará la aplanadora para aprobar el último ultraje contra el futuro del distrito de Panamá. Atrás quedaron las pretensiones de una ciudad moderna y democrática, ahora se trata de un saqueo urbanístico puro y duro.

Una herencia insoportable

La ciudad de Panamá del siglo XX tenía tres fronteras: al norte y al oeste limitaba con el gobierno de Estados Unidos, que regentaba la Zona del Canal de Panamá; al sur con el océano Pacífico, y al este con fincas ganaderas y prósperas haciendas. Esa realidad provocó la rellenitis, siendo el primer gran relleno el de la Avenida Balboa. A su vez, el primer gran sistema de transporte masivo, el tranvía no daba abasto para una ciudad cada vez más larga. convenientemente aparecieron las líneas de buses que llevaban apellidos y que luego Omar convirtió en el machete de los palancas. Cuarenta años más tarde Odebrecht hizo dos líneas, los Diablos Rojos fueron sustituidos por Metrobuses, pero el problema del transporte urbano sigue sin resolver. La rara joya de una empresa de primer mundo First Transit, trabajando en Panamá como operadora de Metrobús se desvaneció cuando el contrato no fue extendido, y la cosa ahora vuelve a politizarse.

La ciudad de Panamá no es una gran urbe, si no una ciudad grande, exageradamente incómoda para caminar, circular, o residir. La decisión de hoy del concejo municipal nos devuelve a la era de la ley de la selva, en cuanto a la organización y ordenamiento territorial. Nadie tiene seguridad jurídica, y ninguna zonificación queda en firme.

El pecado original de esta pesadilla fue asignarle al Ministerio de Vivienda la función de ordenamiento territorial. Ese modelo se aplica en gran parte de América Latina, con diferentes resultados, sin embargo, en Panamá el precedente debía estar suficientemente claro para entender que esa no era la ruta.

La Ley imposible

Existe una norma jurídica que tiene el mérito de ser la más costosa, la más investigada, y la más consultada, en la historia de este país: la Ley 21 de 2 de julio de 1997, “Por la cual se aprueban el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica, y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal”. Los estudios que alimentaron esta Ley costaron decenas de millones de dólares, y requirieron el trabajo de centenares de técnicos nacionales y extranjeros, y fueron acompañados por uno de los procesos de diálogos más completos de nuestra historia republicana. No obstante esta maravilla, en seis gobiernos consecutivos la Ley no ha sido reglamentada, y sus disposiciones han sido ignoradas en una cantidad importante de casos para asignar usos de suelo y zonificación, a las áreas revertidas. La entidad que debió acuerpar esta Ley, el Ministerio de Vivienda, la ha convertido en letra muerta.

El error principal se cometió el 1 de octubre de 1979, cuando iniciaron las reversiones de tierras de la Zona del Canal a manos panameñas. El distrito de Panamá se pegó un estirón hasta llegar a Gamboa, mientras que el de Colón creció hacia el sur, hasta justo antes del puente que une a Gamboa con tierra firme. La solución correcta habría sido crear dos distritos nuevos y ensayar un nuevo ordenamiento territorial para el área metropolitana.

La sumatoria de errores nos sale muy caro. Si el ordenamiento territorial es visto esencialmente como la base de la acción urbanizadora, se ha perdido la carrera. El ordenamiento territorial debe partir de la realidad ambiental del territorio, los ecosistemas y el país. En el 2010, la ciudad de París elaboró su plan de desarrollo al 2100 fundamentado en el desafío del cambio climático. El mamotreto que aprobará el concejo municipal ignora el cambio climático, y por esta razón se va a enfrentar a un gorila de 800 libras denominado Acuerdo de París. Panamá debe disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2035, y las principales causas de esas emisiones son el cambio de uso de suelos, el consumo de combustible para el transporte, y la matriz energética. Los tres se ven impactados por las decisiones que en materia urbanística asuma el municipio de Panamá.

Muy pronto, en el futuro cercano, la decisión del concejo municipal será revocada. A lo mejor por el interés de los ciudadanos, pero lo más probable es que sea anulada por el terrible daño ambiental que causa al país. La expansión incontrolada de la ciudad de Panamá y del área metropolitana, (que satelitalmente se ve como una mancha de cemento y deforestación desde Capira hasta Chepo), es el principal problema ambiental de los panameños. El cuento del urbanismo cargado de conflicto de intereses no se ha acabado, pero el relato de una sociedad que busca su resiliencia y tiene que ser sostenible, ya empezó.