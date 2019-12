XTRA 2014: Un escalón para los grandes...

Nos quedan un par de días sin fútbol, antes de que el telón empiece a bajarse definitivamente en Brasil. Dos días, por cierto, harto aburridos, en que no queda más que ver en televisión una y mil veces los partidos que ya vimos en directo y que por lo tanto no tienen ningún atractivo para nosotros. Por ahí empiezan a circular los rumores de siempre, como aquel que dice que Neymar no quiso jugar frente a Alemania, que lo de su lesión no era verdad y que todo era una pantomima. No faltan jamás.

Mientras tanto, las noticias desde el lugar de los hechos son variadas pero poco trascendentes, esperando que llegue el momento de que los dos máximos protagonistas, Alemania y Argentina, se vean las caras este domingo.

Algunos ya dan por muerto a Argentina, olvidando que ningún partido es igual a otro, pero sobre todo que Argentina no ha sido gratuitamente dos veces campeón del mundo, y que cuenta entre sus filas, además del impredecible Lionel Messi, a jugadores de la categoría de Javier Mascherano, el verdadero artífice en la eliminación de Holanda en semifinales. Tengo confianza en que Argentina haga una presentación que acalle las críticas que lo han señalado como un equipo que no juega a nada, que no tiene cómo contrarrestar el huracán que se supone es Alemania y que esta le pasará por encima. Una verdad a medias, porque la albiceleste tiene con qué.

Sabemos del poderío de Alemania, no hay ninguna duda de su carácter netamente ofensivo, con jugadores que ya no solo basan su poder en la capacidad física, sino que son grandes maestros en el regate y el juego individual y colectivo. Özil, Muller, Khedira, Toni Kroos, Miroslav Klose, entre otros ilustres, son claro ejemplo de que, al margen de lo que se sostiene en cuanto a que el balón es redondo y que cualquier cosa puede pasar en un partido, las mayores posibilidades de ganar las tendrán siempre los equipos con estas características: potencia física y calidad individual.

Más allá del natural orgullo de la gente de Latinoamérica por el gran papel que cumplieron sus selecciones, las aguas tomaron su nivel de siempre y en los partidos decisivos encontramos a tres excampeones mundiales y a uno que ha sido eterno aspirante. En nuestra América, el orgullo sigue siendo, con las excepciones que conocemos, llegar a segunda fase, a tercera en contados casos, el irnos invictos a casa, o que estuvimos a punto de eliminar a uno de los grandes. Cuando pasemos de ese “a punto” a algo realmente concreto habremos dado el estirón definitivo para estar entre los grandes. Mientras tanto, seguiremos siendo el escalón para que los otros suban.