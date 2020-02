Construcción del nuevo colegio Abel Bravo comienza la próxima semana

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que las nuevas instalaciones del Colegio Abel Bravo, en Colón, se construirán y que la inversión que se hará -en unas cinco hectáreas de terreno- está pensada para crear facilidades propias del siglo XXI.

"Lo que hicimos fue buscar un área donde hubiera disponibilidad y acceso", afirmó Molinar en declaraciones a Radio Panamá, al tiempo que expresó que se han esforzado por hacer "un diseño y un proyecto emblemático".

La ministra explicó que el Abel Bravo no aguanta más reparaciones. "Hace algún tiempo se invirtió una gran cantidad de recursos, más de 2 millones de dólares, que no entiendo qué se hicieron, porque si nos metemos con lupa a mirarlo nos daremos cuenta de que esa plata se usó mal. El colegio no está en condiciones. hemos tratado de darle un mantenimiento paliativo pero no podíamos seguir teniéndolo allí", advirtió.

NUEVA ESTRUCTURA

La directora nacional de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Educación (Meduca), María Pineda, detalló a prensa.com que en la construcción de las nuevas instalaciones se invertirán 3.1 millones de dólares, que todos los estudios están aprobados y ya se dio la orden de proceder. La próxima semana comienzan las obras, con los movimientos de tierra, indicó la arquitecta.

Informó que el nuevo edificio tendrá canchas deportivas, pista de atletismo, una planta de tratamiento de aguas residuales y más tecnología ya que se abrirán allí varios laboratorios del proyecto de transformación curricular. El viejo edificio, apuntó, no soportaría la carga eléctrica que demandarán estos laboratorios.

Pineda coincidió con las declaraciones de la ministra en cuanto a que se decidió hacer una nueva estructura porque el edificio que alberga al actual Abel Bravo está "demasiado deteriorado". Indicó que hay losas muy rajadas y que, incluso, tuvieron que clausurar un pabellón porque es muy peligroso. "Se ha dado mantenimiento pero no se puede más", aseguró.

Las instalaciones, que deben estar listas en un año aproximadamente, tendrán capacidad para unos 2000 estudiantes de premedia y media, que es la misma capacidad del colegio actual.

OPOSICIÓN

En cuanto a las voces de protesta que se han levantado en Colón por el traslado del colegio hacia el área revertida de Margarita, la ministra destacó que no hay tierras en ningún lado; que desafortunadamente las ciudadades han crecido con muy poca planificación y no se han concebido los espacios para la construcción de escuelas.

Agregó, que el Ministerio de Educación ya no está construyendo escuelas en terrenos chicos porque se han dado cuenta que hay que pensar en el futuro, no en mañana: "Tenemos escuelas donde tenemos vecinos con la ventana de su casa pegada a la ventana del salón, donde la señora cocina y los estudiantes se enteran de lo que se almuerza allí. Es una cosa patética", afirmó.

La ministra dejó claro que en la zona donde se construirá el Abel Bravo hay tres escuelas y en su momento nadie protestó, para nadie fueron un problema. "¿Es que hay alguna diferencia porque esta es pública? Yo no quiero ni siquiera especular. El colegio se está construyendo y esa es una buena noticia para todos", puntualizó.

Recalcó que el lugar donde se construirá no está en discusión, que ella respeta la libertad de todo el mundo de decir y pensar como quiere y que lamenta muchísimo "algunas voces que han surgido con una actitud clasista no entendible en Panamá".

El Colegio Abel Bravo fue el primer plantel educativo secundario -de carácter público- creado en la costa atlántica. Fue fundado el 26 de junio de 1942 y este año cumple 70 años de funcionamiento.