Jované cuestiona proyecciones presentadas por la Secretaría de Energía

El economista Juan Jované aseguró este sábado que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía en la discusión que mantiene el Gobierno con la Coordinadora por la protección de los Recursos Naturales y los derechos del pueblo ngäbe buglé y campesino en la Asamblea Nacional, están erradas porque se omitieron pruebas, se hicieron mal otras y se utilizó un margen de error que es inaceptable.

“En primer lugar [están mal] porque en ciencias sociales el margen de error que aceptamos es hasta 5% (2 ½% hacia arriba y 2 ½% hacia abajo) y estos señores que hicieron este pronóstico se dieron el lujo de utilizar un margen de error del 10%. Es decir, que esas previsiones pueden estar sesgadas hasta en 10%”, aseguró Jované, quien acudió al Palacio Justo Arosemena este sábado a solicitud de la Coordinadora, que le pidió que evaluara -como econometrista- las proyecciones que les presentaron este viernes 10 de febrero, durante el tercer día de reuniones de la comisión especial que analiza el proyecto de ley 415 que establece el regimen de protección de los recursos minerales e hídricos de la comarca Ngäbe-Buglé.

Otro problema que el economista apuntó es que la Secretaría de Energía utilizó “variables de ayer para explicar las de hoy”. Explica que en econometría [parte de la ciencia económica que aplica las técnicas matemáticas y estadísticas a las teorías económicas para su verificación y para la solución de los problemas económicos mediante modelos] eso es aceptable pero hay que hacer determinadas pruebas para ver si la ecuación funciona. “Y esas pruebas no se hicieron: no se hizo la prueba de durbin-h, no se hizo la prueba de heteroscedasticidad y no se hizo la prueba de consistencia de los parámetros en el tiempo”, dijo Jované.

Esas pruebas, resumió, se hacen para saber que su diagnóstico es correcto, y cuando tiene ese diagnóstico, entonces se puede hacer un pronóstico y, de allí, establecer lo que se hará.

‘INFORME SESGADO’

En conclusión, señaló, si me pregunta como técnico, el valor de las ecuaciones que se utilizaron para proyectar la demanda eléctrica son proyecciones que éticamente están sesgadas. “La primera falla está en la curva de demanda efectiva, que está calculada con un método que estadísticamente es incorrecto. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos; el mejor método -y es el que recomiendan los organismos internacionales- es el multicriterio que implica usar varios criterios, incluyendo el de las comunidades afectadas, y no utilizaron ese modelo, enfatizó.

El director de Electricidad de la Secretaría Nacional de Energía, Fernando Díaz, sustentó ayer -por parte del Gobierno- la necesidad de mantener la generación hidroeléctrica. Alegó que la energía renovable no es solo la hidro pero esa es la que resuelve los problemas del país. Entre otras cosas, precisó que la capacidad real de generación instalada del país es de 1286.5 megavatios hora y que la demanda del país en 2010 fue de 1200 megavatios hora, en tanto que la potencia firme –que es la que se necesita en momentos críticos– es de 1505 megavatios hora.

Díaz precisó, además, que la demanda del país ha crecido a un promedio de 70 megavatios por año, y advirtió que la capacidad de generación está muy cerca de la demanda, y que ese es un problema que hay que solucionar.

“El documento tiene muchas carencias técnicas y lo que nos preocupa es que se están tomando decisiones y alarmando a la población con cosas que no tienen calidad técnica”, aseveró. Para sustentar su afirmación alegó que se hizo un análisis lineal, cuando para que fuera bueno debía decir qué tipo de economía se quiere: "si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía y puede ser que tengan razón, pero si el desarrollo va por otra vía, no necesariamente".