'En educación los cambios toman generaciones': Molinar

La ministra de Educación, Lucy Molinar, dijo este sábado que en educación toma generaciones ver resultados. Así se refirió al posicionamiento de Panamá en materia educativa, en el Informe Global de Competitividad 2011-2012.

Molinar argumentó que no se puede pretender que en educación los procesos sean matemáticos, que no se puede tener un sistema anclado en el pasado y pensar que en dos años entre al siglo XXI. “Eso no es realista. Es una buena señal haber mejorado en el ránking internacional y cuando terminemos algunos procesos que ya iniciamos creo que vamos a ir mejorando, poco a poco”, enfatizó.

Reiteró lo que ha dicho en otras ocasiones al referirse a la modernización del sistema educativo panameño: Que lo importante es ya se pasó de no hacer nada a comenzar a mejorar y eso es ganancia, no es una ganancia que consuela porque tú quieres lo mejor pero ya comienzan a verse los frutos de un trabajo que comenzó hace dos años.

No obstante, la ministra reconoció que al país le falta muchísimo para llegar al éxito, pero que ella no trabaja para ser mediocre.

El Informe Global de Competitividad presentado esta semana señala que Panamá sigue siendo el país de América Latina mejor ubicado después de Chile. Panamá logró ubicarse dentro del top 50, pasando del puesto 53 el año pasado, al 49 en 2011, de un total de 142 países medidos. Ya en 2010 Panamá había avanzado seis puntos al pasar de la posición 59 a la 53.

El reporte destaca las ventajas competitivas de Panamá en cuanto a que cuenta con un mercado financiero eficiente, una sólida infraestructura de transportes, puertos y transporte aéreo. Sin embargo, se apunta que aún enfrenta importantes deficiencias en materia de educación, donde se ubicó en la posición 99 en cuanto a nivel de matrícula en educación secundaria, y en la posición 131 de 142 países evaluados, en cuanto a mala calidad de su sistema educativo en general.