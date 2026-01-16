Su presencia suma al evento una propuesta orientada al confort y la eficiencia, dentro de una feria que integra diversas categorías de productos y servicios.

Airco, S.A. participa en el Family Fest Chiriquí Mall presentando soluciones de climatización dirigidas tanto a construcciones, hogares como a espacios comerciales. Su presencia suma al evento una propuesta orientada al confort y la eficiencia, dentro de una feria que integra diversas categorías de productos y servicios.

Durante el Family Fest, los asistentes pueden conocer opciones relacionadas con sistemas de aire acondicionado y climatización, así como recibir información general sobre aplicaciones, beneficios y procesos de adquisición. El stand de Airco, S.A. funciona como un punto de orientación para quienes buscan mejorar las condiciones térmicas de sus espacios.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.