Arrancan las prácticas oficiales de la temporada 2026 de SKAPA

La temporada 2026 del kartismo en Panamá da su primera señal de largada este fin de semana largo con el inicio de las prácticas oficiales, marcando el regreso de la acción a la pista y el punto de partida de un nuevo año lleno de velocidad, competencia y adrenalina.
La Práctica Oficial se llevará a cabo el sábado 10 de enero en el Kartódromo Panamá, donde pilotos y equipos tendrán la oportunidad de afinar detalles, poner a punto sus karts y comenzar a medir fuerzas de cara a la nueva temporada.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del sitio web oficial:👉 www.skapapanama.com
Para mayor información, los interesados pueden enviar un mensaje directo a través de redes sociales o comunicarse al +507 6419 7643.
La pista vuelve a encenderse y la temporada 2026 comienza oficialmente.