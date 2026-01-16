Bahía Motors se suma al Family Fest Chiriquí Mall

La experiencia está pensada para facilitar el contacto directo con el público.

Bahía Motors participa en el Family Fest Chiriquí Mall como parte de la exhibición automotriz del evento, acercando su oferta al público de la provincia de Chiriquí. La feria se presenta como un espacio donde los asistentes pueden conocer distintas alternativas del sector en un ambiente accesible.

Durante el evento, el concesionario pone a disposición información sobre su portafolio de vehículos, permitiendo a los visitantes explorar opciones, conocer rangos de precios y recibir orientación general sobre los procesos de compra. La experiencia está pensada para facilitar el contacto directo con el público.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.