Chery presenta su propuesta automotriz en el Family Fest Chiriquí Mall

Chery forma parte del Family Fest Chiriquí Mall, integrándose a la muestra automotriz que acompaña esta feria pensada para el público familiar. Su presencia se suma a una oferta variada que convierte el centro comercial en un punto de encuentro para quienes buscan conocer novedades del sector y comparar alternativas en un mismo espacio.

Durante el evento, los asistentes pueden acercarse al stand de la marca para explorar distintos modelos, conocer detalles técnicos, rangos de precios y recibir orientación sobre los procesos de compra disponibles. La dinámica del Family Fest permite una experiencia más cercana y accesible, ideal tanto para quienes están en fase de investigación como para quienes ya consideran adquirir un vehículo.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.