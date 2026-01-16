Corporación de crédito participa en el Family Fest Chiriquí Mall

Corporación de Crédito, S.A. participa en el Family Fest Chiriquí Mall como entidad especializada en financiamiento, ofreciendo orientación sobre alternativas crediticias disponibles para el público asistente. Su presencia complementa la oferta comercial del evento.

Durante la feria, los visitantes pueden conocer información general sobre opciones de crédito y procesos financieros, en un espacio diseñado para el diálogo directo y la aclaración de dudas. La participación busca facilitar el acceso a información clave.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.