FOTON FUSO presenta soluciones de transporte en el Family Fest

Foton Fuso forma parte del Family Fest Chiriquí Mall con una propuesta enfocada en soluciones de transporte orientadas a actividades comerciales, productivas y de servicio. Su participación amplía la oferta del evento, incorporando opciones dirigidas a emprendedores, empresas y personas que requieren vehículos de trabajo.

Durante la feria, la marca presenta alternativas diseñadas para responder a distintas necesidades operativas, permitiendo a los asistentes conocer modelos pensados para el traslado de carga, logística y uso comercial. El espacio de Foton Fuso brinda información general sobre capacidades, aplicaciones y procesos de adquisición, en un entorno accesible para el público.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.