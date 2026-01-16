GAC Motors dice presente en el Family Fest Chiriquí Mall

Durante la jornada, el público puede conocer de cerca los modelos de la marca, recibir asesoría personalizada y acceder a información sobre características, tecnología y alternativas de adquisición.

GAC Motor participa en el Family Fest Chiriquí Mall, un evento pensado para el disfrute de toda la familia, donde la marca presenta su portafolio de vehículos y da a conocer las distintas opciones disponibles para los visitantes.

Durante la jornada, el público puede conocer de cerca los modelos de la marca, recibir asesoría personalizada y acceder a información sobre características, tecnología y alternativas de adquisición, en un espacio diseñado para interactuar con potenciales clientes y acercar la experiencia GAC Motor a la comunidad.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.