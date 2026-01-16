Panamá, 17 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    GAC Motors dice presente en el Family Fest Chiriquí Mall

    Durante la jornada, el público puede conocer de cerca los modelos de la marca, recibir asesoría personalizada y acceder a información sobre características, tecnología y alternativas de adquisición.

    Diana Fernández
    GAC Motors dice presente en el Family Fest Chiriquí Mall

    GAC Motor participa en el Family Fest Chiriquí Mall, un evento pensado para el disfrute de toda la familia, donde la marca presenta su portafolio de vehículos y da a conocer las distintas opciones disponibles para los visitantes.

    Durante la jornada, el público puede conocer de cerca los modelos de la marca, recibir asesoría personalizada y acceder a información sobre características, tecnología y alternativas de adquisición, en un espacio diseñado para interactuar con potenciales clientes y acercar la experiencia GAC Motor a la comunidad.

    El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.

    Diana Fernández

    Reportero Redactor