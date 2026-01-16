Panamá, 17 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    GWM participa en el Family Fest Chiriquí Mall

    Durante su participación, GWM presenta una selección de vehículos que permite a los asistentes familiarizarse con el portafolio disponible en Panamá.

    Diana Fernández
    GWM participa en el Family Fest Chiriquí Mall

    GWM se integra al Family Fest Chiriquí Mall como parte de la propuesta automotriz del evento, que reúne a marcas del sector junto a entidades financieras en un espacio diseñado para el público familiar. La feria se consolida como un punto de referencia para quienes buscan conocer opciones de movilidad y evaluar alternativas en un entorno accesible.

    GWM participa en el Family Fest Chiriquí Mall

    Durante su participación, GWM presenta una selección de vehículos que permite a los asistentes familiarizarse con el portafolio disponible en Panamá. El stand de la marca funciona como un espacio de orientación, donde el público puede conocer especificaciones generales, rangos de precios y detalles relacionados con el proceso de adquisición.

    Diana Fernández

    Reportero Redactor