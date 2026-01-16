GWM participa en el Family Fest Chiriquí Mall

Durante su participación, GWM presenta una selección de vehículos que permite a los asistentes familiarizarse con el portafolio disponible en Panamá.

GWM se integra al Family Fest Chiriquí Mall como parte de la propuesta automotriz del evento, que reúne a marcas del sector junto a entidades financieras en un espacio diseñado para el público familiar. La feria se consolida como un punto de referencia para quienes buscan conocer opciones de movilidad y evaluar alternativas en un entorno accesible.

Durante su participación, GWM presenta una selección de vehículos que permite a los asistentes familiarizarse con el portafolio disponible en Panamá. El stand de la marca funciona como un espacio de orientación, donde el público puede conocer especificaciones generales, rangos de precios y detalles relacionados con el proceso de adquisición.