Esas luces que quemadas

Parece una nueva moda en la ciudad, pero una muy peligrosa. Desde un taxi a un Mercedes-Benz, un Metrobus o un camión de concreto, es difícil circular en las noches sin ver un auto con las luces quemadas. La verdad es que a cualquiera le puede pasar, y hasta sería aceptable pasar un par de día sin darse cuenta, pero hay conductores que vuelven de esto un estilo de vida.

Para simplificar, podemos decir que el auto tiene cuatro grupos principales de lámparas. De conducción delanteras (altas y bajas), de conducción traseras, direccionales y frenos. Las delanteras se pueden conseguir en menos de $10.00. Todas las demás, usualmente no pasan de $1.00. Su bajo costo no es la única ventaja. En la mayoría de los casos solo es necesario echar una mirada detrás de ella (ya sea bajo el capó o dentro del maletero) para encontrar la cubierta que da acceso a los bombillos.

Y si es tan fácil y barato ¿Porqué no podemos cambiarlas?, pues parece ser más culpa de la desidia de los conductores que prefieren vivir 'con un ojo tuerto'. No se dan cuenta del peligro en que nos ponen a todos.

Seguro les ha pasado que manejan y al mirar por el retrovisor creen que una moto se acerca a la distancia, y para su sorpresa es un camión de ocho ruedas, con un solo farol al frente. Otra muy común es ir en la autopista o en el corredor y simplemente ver como el vehículo de adelante se acerca súbitamente sin alertar, claro, pisó el freno pero sus luces nunca encendieron. No hablemos de las direccionales, ya que no sabemos si es que no les interesa usarlas o si están quemadas. Todavía no son muy populares, pero ya circulan de noche varios autos fantasma, que no tienen ninguna de sus luces funcionando.

Parece que la única forma de cambiar esta situación es castigar a aquellos que caen en este descuido, pero muchas veces la policía deja pasar esta infracción. Quizás ya estamos demasiado acostumbrados a que esto suceda.