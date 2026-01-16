Mazda exhibe modelos en el Family Fest Chiriquí Mall

La exhibición se integra a la programación del festival, que combina entretenimiento, actividades recreativas y espacios de interacción para grandes y chicos.

Mazda participa en el Family Fest Chiriquí Mall con una exhibición de algunos de sus modelos, como parte de una jornada dirigida a acercar la marca al público de la provincia. La presencia de la firma japonesa permite a los visitantes conocer de primera mano propuestas de diseño, tecnología y desempeño que forman parte de su portafolio actual.

Durante el evento, el público puede explorar los vehículos en un ambiente familiar, recibir información sobre sus prestaciones y conversar con asesores de la marca, quienes comparten detalles sobre equipamiento, seguridad y opciones disponibles en el mercado panameño. La exhibición se integra a la programación del festival, que combina entretenimiento, actividades recreativas y espacios de interacción para grandes y chicos.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.