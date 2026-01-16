Panamá, 17 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Mazda exhibe modelos en el Family Fest Chiriquí Mall

    La exhibición se integra a la programación del festival, que combina entretenimiento, actividades recreativas y espacios de interacción para grandes y chicos.

    Redacción de La Prensa
    Mazda exhibe modelos en el Family Fest Chiriquí Mall

    Mazda participa en el Family Fest Chiriquí Mall con una exhibición de algunos de sus modelos, como parte de una jornada dirigida a acercar la marca al público de la provincia. La presencia de la firma japonesa permite a los visitantes conocer de primera mano propuestas de diseño, tecnología y desempeño que forman parte de su portafolio actual.

    Durante el evento, el público puede explorar los vehículos en un ambiente familiar, recibir información sobre sus prestaciones y conversar con asesores de la marca, quienes comparten detalles sobre equipamiento, seguridad y opciones disponibles en el mercado panameño. La exhibición se integra a la programación del festival, que combina entretenimiento, actividades recreativas y espacios de interacción para grandes y chicos.

    El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.