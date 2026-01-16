Panamá, 17 de enero del 2026

    Mitsubishi presenta algunos de sus modelos en el Family Fest Chiriquí Mall

    Su exhibición permite conocer algunos de sus modelos y entender cómo se integran a distintos estilos de vida, desde el uso diario hasta actividades recreativas.

    Diana Fernández
    En el marco del Family Fest Chiriquí Mall, Mitsubishi apuesta por una presencia interactiva que invita a los visitantes a acercarse a la marca desde la experiencia directa. Su exhibición permite conocer algunos de sus modelos y entender cómo se integran a distintos estilos de vida, desde el uso diario hasta actividades recreativas.

    El espacio de Mitsubishi funciona como un punto de encuentro para quienes desean informarse sobre tecnología, desempeño y versatilidad, con atención personalizada y detalles sobre las alternativas que la marca ofrece en el mercado panameño. La propuesta se suma a la agenda del festival, que combina entretenimiento, compras y actividades para toda la familia.

