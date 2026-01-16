Omoda/Jaecoo forman parte del Family Fest Chiriquí Mall

Omoda Jaecoo se suma al Family Fest Chiriquí Mall como parte de la muestra automotriz que acompaña este evento de carácter familiar y comercial. La feria ofrece un espacio donde distintas marcas presentan sus propuestas al público, facilitando el acceso a información relevante en un solo lugar.
Durante el evento, Omoda Jaecoo exhibe su portafolio de vehículos, permitiendo a los asistentes conocer de cerca los modelos disponibles, sus características generales y el enfoque de la marca dentro del mercado. El stand está orientado a brindar información clara y accesible, dirigida tanto a visitantes curiosos como a quienes evalúan una posible compra.
El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.