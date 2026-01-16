Omoda/Jaecoo forman parte del Family Fest Chiriquí Mall

La propuesta automotriz del Family Fest Chiriquí Mall suma nuevas alternativas con la participación de Omoda Jaecoo, una marca que presenta su portafolio de vehículos al público asistente.

Omoda Jaecoo se suma al Family Fest Chiriquí Mall como parte de la muestra automotriz que acompaña este evento de carácter familiar y comercial. La feria ofrece un espacio donde distintas marcas presentan sus propuestas al público, facilitando el acceso a información relevante en un solo lugar.

Durante el evento, Omoda Jaecoo exhibe su portafolio de vehículos, permitiendo a los asistentes conocer de cerca los modelos disponibles, sus características generales y el enfoque de la marca dentro del mercado. El stand está orientado a brindar información clara y accesible, dirigida tanto a visitantes curiosos como a quienes evalúan una posible compra.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.