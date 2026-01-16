Panamá, 17 de enero del 2026

    Panacredit presenta opciones de financiamiento en el Family Fest

    Durante la feria, los asistentes pueden recibir orientación general sobre alternativas de crédito, procesos y condiciones, en un espacio diseñado para facilitar el acceso a información financiera.

    Diana Fernández
    Panacredit forma parte del Family Fest Chiriquí Mall, brindando información sobre soluciones de crédito dirigidas a personas interesadas en financiamiento para proyectos personales y familiares. Su participación amplía la oferta de servicios presentes en el evento.

    Durante la feria, los asistentes pueden recibir orientación general sobre alternativas de crédito, procesos y condiciones, en un espacio diseñado para facilitar el acceso a información financiera. El contacto directo permite aclarar dudas y conocer opciones disponibles.

    El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.

