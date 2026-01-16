Subaru participa en el Family Fest Chiriquí Mall

Su presencia se suma a la oferta automotriz que caracteriza esta feria, pensada para el público familiar y los visitantes del centro comercial.

Subaru forma parte del Family Fest Chiriquí Mall con una exhibición de vehículos dirigida a los asistentes del evento. Su presencia se suma a la oferta automotriz que caracteriza esta feria, pensada para el público familiar y los visitantes del centro comercial.

Durante el Family Fest, los asistentes pueden conocer de cerca los modelos de la marca, obtener información general sobre sus características y recibir orientación sobre los procesos de adquisición disponibles. El espacio de Subaru está diseñado para brindar una experiencia informativa y accesible.

El Family Fest se realiza el viernes 16 de enero, de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 17 y domingo 18 de enero, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Chiriquí Mall.