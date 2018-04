¿Quién eres tú? (2018) es un trabajo audiovisual diferente a las dos películas anteriores del director Ari Maniel Cruz: Antes que cante el gallo (2016) y Piel (2011).

“Esta vez no es una historia propia o de mis colaboradores habituales. Por primera vez fui invitado a hacer la película de otra persona. El autor del libro en que se basa el relato fue quien me trajo al proyecto”, explica Cruz sobre este largometraje que se estrena en su país este 18 de abril.

¿Quién eres tú?, que se proyectó en el pasado Festival Internacional de Cine de Panamá, se basa en un libro homónimo que escribió el exsecretario de Salud de Puerto Rico, Enrique Vázquez Quintana.

“Además de ser el productor ejecutivo de este filme, es un prominente médico en la isla y vivió en carne propia los eventos que narramos en esta película”, indica Cruz, quien inició su carrera cuando produjo proyectos dramáticos y programas culturales para la televisión pública de su Puerto Rico natal.

Este drama social presenta al secretario de Salud, el galeno Eduardo Suárez, quien “no está de acuerdo con la nueva reforma de salud que el gobernador le impone al país. Al mismo tiempo, su esposa, con quien ha estado casado más de 30 años y con quien tiene seis hijos, ha sido diagnosticada con alzhéimer a los 58 años. Eduardo se enfrenta a dos crisis, una de país y una en su hogar”.

El alzhéimer es un problema que está presente a nivel mundial. “Puerto Rico no es excepción. Los números siguen en aumento y no tenemos respuesta”, indica.

De acuerdo con datos recabados por el periódico puertorriqueño El Nuevo Día, la población que hoy presenta este trastorno en la isla “ronda las 80 mil personas y, anualmente, le quita la vida a cerca de 2 mil ”.

Dos palabras

Preguntado si Puerto Rico fuera un paciente, ¿cuál es su estado de salud?, Ari Maniel Cruz resume el diagnóstico en una palabra: “Moribundo”. Agrega que la única medicina que necesita su tierra para salir adelante es “Libertad”.

Las principales dolencias de Puerto Rico se deben a su condición de ser “una colonia. Somos una colonia ilegal de Estados Unidos y desde hace casi 120 años estamos sometidos a un cruel régimen de colonización y persecución del pensamiento independentista”.

“Fueron 400 años con España y más de un siglo con Estados Unidos. Somos un país que nunca ha sido libre, que vive sometido psicológicamente a sentirse menos, a saberse incapaz de ser propio y de tomar las riendas de su presente y futuro”, resume quien trabajó para la cadena de televisión de Nueva York VME.

Tras los desastres naturales y los problemas económicos, plantea que la situación “está mal. Sin soberanía no se puede hacer nada y nosotros estamos de manos atadas. No podemos escoger al mandatario que gobierna nuestro país, entiéndase el presidente de Estados Unidos. Solo escogemos un gobernador local que no tiene potestad sobre los colonizadores y sirve a ellos cual agregado de hacienda. Con o sin huracanes, el problema es el mismo. La diferencia es que ahora el mundo se enteró de lo que llevamos denunciando desde siempre”, plantea.