La comedia negra The Favourite ( Reino Unido), del director Yorgos Lanthimos, recibió la mayor cantidad de nominaciones a los Critics' Choice Awards con 14, incluyendo mejor película, director, actriz principal (Olivia Colman), actriz secundaria(Emma Stone), actriz secundaria (Rachel Weisz) y reparto. La película retrata a dos primas que luchan por tener la atención de la reina Ana.

Cerca está la sensación de la taquilla mundial, la nueva estrella de la Marvel, Black Panther, del realizador Ryan Coogler, con 12 nominaciones, incluyendo mejor película, actor secundario ( Michael B. Jordan), reparto y guion adaptado ( Joe Robert Cole, Ryan Coogler).

En tanto, First Man, sobre la epopeya de la llegada del ser humano al planeta Marte, tiene 10 nominaciones, incluyendo película, director ( Damien Chazelle), actor ( Ryan Gosling), actriz secundaria ( Claire Foy) y guion adaptado ( Nicole Perlman).

Mientras que Roma, el aclamado drama social del director mexicano Alfonso Cuarón, consiguió ocho menciones, incluyendo mejor película, director y actriz, para Yalitza Aparicio, quien interpreta magistralmente a una empleada doméstica que debe sortear la pobreza, la discriminación y el machismo.

TELEVISIÓN

Entre las producciones de televisión hay tres empatadas con cinco nominaciones: The Americans, The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story y Escape at Dannemora.

The Americans, sobre el espionaje y la Guerra Fría durante los años 1980, fue nominado a serie drama, actor principal en una serie de drama ( Matthew Rhys), actriz principal en una serie de drama ( Keri Russell), actor secundario en una serie de drama ( Noah Emmerich) y actriz secundaria en una serie de drama ( Holly Taylor).

The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story, sobre el asesinato en 1997 del diseñador de modas Gianni Versace, tuvo presencia en los apartes mejor miniserie, actor en una miniserie o película para televisión ( Darren Criss), actor secundario en una miniserie o película para televisión ( Finn Wittrock), actriz secundaria en una miniserie o película para televisión ( Penélope Cruz) y actriz secundaria en una miniserie o película para televisión ( Judith Light).

Escape at Dannemora, sobre la fuga de prisión de dos convictos de una cárcel del estado de Nueva York, fue incluido en las categorías de mejor miniserie, actor en una miniserie o película para televisión ( Paul Dano), actor en una miniserie o película para televisión ( Benicio del Toro), actriz en una miniserie o película para televisión ( Patricia Arquette) y actor secundario en una miniserie o película para televisión ( Eric Lange).

Entre los canales de televisión y servicios de streaming, HBO y Netflix están empatados con 20 nominaciones cada uno, lo que deja claro, otra vez, que los canales abiertos y tradicionales de Estados Unidos han perdido vigor.

Los Critics' Choice Awards serán entregados el 13 de enero de 2019 y transmitidos por CW Network.

Los Critics' Choice Awards son una responsabilidad de la Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas (BFCA), por sus siglas en inglés, y la Asociación de Periodistas de Televisión (BTJA).