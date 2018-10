En ocasiones la vida es el resultado de los actos basados en la improvisación.

La chilena Amanda Puga Salman se va un día a Cuba a estudiar un curso de post producción de color en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Cuando terminó la formación se compró el pasaje más barato del mercado para salir rumbo a Sudamérica, y así fue como terminó en Venezuela. Luego pasó por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, en ese orden.

“Y desde ahí, simplemente fui volviendo a Chile. Nunca planeé mucho ningún lugar o ningún destino. De alguna manera iba retornando al Sur e iba viendo dónde caer dependiendo de lo que me contaban los mismos viajeros o locales”, comenta esta productora y directora del documental Mi norte es el sur, que forma parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá, Bannabáfest, que arranca sus actividades hoy viernes.

Su documental se proyectará este 21 de octubre, a las 5:00 p.m., en ely el 24 de octubre, a las 7:00 p.m. en el

Está contenta que su producción esté en el istmo. “Para mí es muy importante que esta experiencia se comparta, porque para mí no solo es una película, si no también una gran experiencia que quiero dar a conocer, un aprendizaje que me ayudó muchísimo para entender muchas cosas. Y espero poder compartirlo”.

En común

Hay puntos en común en la realidad política y social de los siete países visitados. “La película busca demostrar eso, entender que independiente del sistema imperante, existen problemáticas que van más allá de la tendencia política y que se gestan desde cosas aún más profundas. Desde este lugar es que la película se posiciona con el objetivo de encontrar esas similitudes, cuestionándose cosas esenciales de la vida, como lo son la percepción de la realidad”.

“ Latinoamérica es impresionante, porque es una mezcla tal de razas y culturas, paisajes y climas, que pregona situaciones tan hermosas como terribles. Latinoamérica es un continente de grandes contrastes. Sin embargo, es también muy similar en muchos espacios culturales, haciendo del pueblo latinoamericano algo mucho más unido que lo que alguna vez me imaginé”, comenta.

Momento

El momento del rodaje que le pareció más impresionante fue presenciar el ataque de la guerrilla colombiana, en el Chocó. “La situación me tomó por sorpresa, pero también, sin saberlo conscientemente, lo estaba buscando. El comprender los espacios de guerra solo se logra en la experiencia, y tener esta experiencia fue tanto terrible como hermosa. Fue experiencia que me permitió despertar así como apreciar tanto lo que soy y de donde vengo. Vivir un momento de guerra hace percatarse que la paz, a pesar de ser un derecho, no existe necesariamente intrínseca y que es importantísimo agradecer la paz y darse cuenta que la tenemos en países como”.

Presentaciones

Presentó el documental en Ecuador y en Seattle ( Estados Unidos). "En el primero, la reacción fue muy bonita. Hubo muchas personas que se quedaron a conversar y cuestionar estos espacios. Así mismo en Seattle, donde había también mucho público latinoamericano, los cuáles compartieron y preguntaron desde su visión las historias de sus países".

Cree que la reacción ha sido "esta invitación a observarnos como latinoamericanos, y a darnos cuenta que hay un mundo allá afuera que hace falta explorar para comprender ciertas cosas".