En términos literarios y cinematográficos, el carácter fuerte, empoderado y reivindicativo de Lisbeth Salander como una heroína de acción, es un antecedente del Metoo, un movimiento que desde el 2017 denuncia la agresión y el acoso sexual dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

El director uruguayoquien dirige la películaestá de acuerdo.

“Me parece genial que Salander represente al Metoo dentro de la cultura popular. Porque defiende a las mujeres que no pueden defenderse. Por eso, es icónica y es necesario que una nueva generación la conozca y que eran chicos en el 2009 (cuando salió la primera entrega audiovisual basada en los personajes del escritor Stieg Larsson). Así se mantiene viva y ven la renovación que ella ha tenido. Si no hacemos esto, esta clase de personajes caduca y desaparece”, comenta quien nació el 9 de febrero de 1978 en Montevideo.

La escritura del guion y la preproducción de La chica en la telaraña se hizo en medio del Metoo.

“Esta situación lo que nos generó fue más responsabilidad para manejar correctamente el personaje deNo quería crearla como si fuera mi fantasía masculina, como ha pasado muchas veces en la historia decuando un director hombre somete a su voluntad a una actriz”, señala quien tiene como proyecto firmar

Fede Álvarez sentía que no debía hacer esto con la intérprete británica Claire Foy (quien encarna a Salander), de 34 años y que se hizo famosa por entrar en la piel de la reina Isabell II de Inglaterra en la serie The Crown (Netflix).

Él quería construir a este personaje de otra manera. “Escuché a Claire Foy y que fuera ella quien decidiera sobre su vestuario y su maquillaje, y si estaba de acuerdo dónde ponía yo la cámara. Quería que ella como mujer se sintiera orgullosa de su papel”.

En 2011, David Fincher firma la versión audiovisual de ‘The Girl with the Dragon Tattoo’. Para Fele Álvarez seguir esta senda fue un impulso y un motivo de sana presión. “Yo desde que estaba en el liceo veía las películas de Fincher”.

Drama familiar

Más allá de espías y corrupción que plantea La chica de la telaraña (The Girl in the Spider’s Web), su argumento es una exploración a lo tóxicas que pueden ser ciertas familias, algo que ya había indagado en No respires, donde una ladrona tenía unos adultos irresponsables y conflictivos que colaboraron a que ella fuera malhechora.

“A nivel profundo, siempre hago la misma película todo el tiempo. En Evil Dead pasa lo mismo: está la historia de dos hermanos que tienen pendientes una importante conversación”.

En esta nueva propuesta se desarrolla la letal relación entre Lisbeth Salander y su hermana. “En todas mis películas hay un sentido de la culpa de los personajes y el deseo de redimirse por los errores del pasado. Así es la vida, todos estamos constantemente con ganas de escapar de realidades que no queremos escuchar, a veces no sabes qué son esas realidades, si lo supiéramos no estaríamos tan aterrados al enfrentarlas. Por eso, a veces, evitamos las peleas con el otro”.

Franquicia

Dirigir una película que forma parte de una franquicia fílmica es un arma de doble filo, en opinión de Fele Álvarez.

Plantea que este tipo de thriller criminal tiene dos tipos de audiencias. “Están los que desean ver de vuelta al mismo personaje (en este caso a la hacker Lisbeth Salander y al periodista Mikael Blomkvist)” y a este realizador no le ve gracia rodar exactamente lo ya hecho, entre el 2009 y el 2011, por colegas suyos como Niels Arden Oplev, Daniel Alfredson y David Fincher.

“Esa audiencia espera la repetición, y cuando no lo haces, se enoja. Yo, a veces, hago a propósito películas para enojar a la gente, que a mitad de la película decidan levantarse y se van de la sala de cine para su casa. Cuando todos están contentos, es porque no has intentado esforzarte lo suficiente”, resalta el que ha firmado largometrajes como Evil Dead (2013) y No respires (2016).

Él apuesta por la otra clase de espectadores: los que desean ver algo “nuevo, fresco y diferente”. Para ellos toma decisiones “un poco más radicales. Esa es la clave para que a esta mitad sí le guste la película. El balance es difícil de alcanzar. Cuando funciona nadie ignora a la película”.

Violencia

Evitó caer en excesos de escenas violentas como sí hicieron sus antecesoras. “No necesitaba poner a Lisbeth por esos mismos traumas, porque ya se habían contado varias veces. Ese tipo de crudeza a veces esconde cierta perversión de la audiencia por querer verlas, aunque algunas de mis películas también han sido perversas, porque lo hago como una catarsis para la audiencia”. Por eso, no forzó este recurso. “Preferí que el personaje se buscara y se preguntara quién era ella”.

El libro

Es normal que los lectores sientan preocupación o alivio cuando su libro favorito se traslada a la pantalla grande, como es el caso de los seres creados primero por Stieg Larsson, y tras su muerte, la continuidad hecha por David Lagercrantz.

El guion de La chica en la telaraña es de la autoría de Steven Knight, Fede Álvarez y Jay Basu. “No quería hacer una reproducción literal del libro porque sería algo aburrido. Siempre hay que darle al público una experiencia cinematográfica por sobre todas las cosas. Los personajes y las historias centrales son bastante parecidas a los del libro”.