Castañeda: 'A falta de un diálogo, todos los acuerdos han sido incumplidos'

El coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), Fernando Castañeda, dijo este sábado, 11 de febrero, que los acuerdos logrados en 2011 entre gremios médicos, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa) no han tenido efectividad, ante la falta de un diálogo entre las partes.



“Hay un silencio por parte de las autoridades. No han cumplido con los acuerdos de huelga al no reunirse con los médicos y no establecer las comisiones de diálogo”, aseveró Castañeda a Prensa.com.



Castañeda expresó que “en estos momentos los gremios médicos insistimos en el diálogo”, y en vista de las discusiones que mantiene el Gobierno, en la Asamblea Nacional, con los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé para la aprobación del proyecto de ley 415 que establece el régimen minero en esa región del país, esperarán a que mejore la situación.



El dirigente médico recordó que en noviembre de 2011 se frenó un paro médico con el compromiso por parte del director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, de que se iban a entablar conversaciones para evaluar diversos temas, entre ellos la contratación de médicos extranjeros.



Sin embargo, agregó Castañeda, las autoridades de salud han realizado una convocatoria de médicos especialistas del extranjero para llenar 139 plazas en diferentes regiones del país.



“Esto es parte de la prepotencia de la CSS, de no querer aceptar la instalación de las mesas de diálogo, por la recuperación de cupos y citas perdidas tras el paro médico convocado en octubre de 2011”, manifestó.



Añadió que por no instalar las mesas de diálogo no se ha podido discutir temas como el de los médicos extranjeros, el problema de los médicos residentes internos, el desabastecimiento de medicamentos y una serie de puntos que no han sido abordados.



"Esta lista larga de temas no se ha discutido porque nunca se ha entablado el diálogo”, puntualizó Castañeda.