Abren muestra de arte digital

Arte y digitalización son los elementos que mezcla en su obra Frank Ferrer, un artista panameño de 35 años que introdujo en su PC su trabajo de siete años. Se trata de 17 imágenes digitales impresas en laminas acrílicas y que serán expuestas desde hoy en Casa Góngora.

Ferrer explica que pertenece a una generación de artistas que creció en medio de las técnicas tradicionales del arte, pero es consciente de que con la tecnología de hoy es posible darle un toque especial a las obras.

“Por siete años he trabajado disciplinas como dibujo, pintura y fotografía y ahora he podido incorporarlas entre sí y reinterpretarlas. Me gusta dar una sensación de fluidez en mis obras, por eso usé diferentes programas digitales que me permitieron diluir las imágenes, crear transparencias, formas onduladas y contrastes que expresan sentimientos en movimiento”, detalla.

Ferrer ha participado en aproximadamente 30 exposiciones colectivas.