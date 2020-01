Admite que es ‘sexy’

IMAGEN.

La actriz brasileña Taís Araújo no tiene ningún problema con su imagen de "bomba sexy", según afirmó en Lima, pese a que pasaron 10 años desde que protagonizó la telenovela Xica Da Silva, con la que media América Latina se enamoró de su personaje.

"Si ser sexy significa ser espontánea y sensual, entonces lo soy. Para mí no es problema que la gente me considere sexy por Xica Da Silva. Al contrario, es un orgullo haber actuado en esa producción", dijo la actriz en declaraciones que publicó el diario limeño Perú 21. En una entrevista con el diario Correo matizó esa idea. "No me arrepiento de lo que hice, pero ya no tengo esa imagen. Han pasado 10 años de eso, pero cada vez que llego a Latinoamérica me siguen recordando así, lo cual es gracioso", dijo. Araújo llegó a Perú para acompañar a su esposo, Lázaro Ramos, en la presentación de la película Cafundó.