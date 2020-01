Albita invita a girar la cintura

CONCIERTO.

La meta de Albita para esta noche en el Hotel Marriott es poner a bailar a los asistentes, tanto con los nuevos éxitos como los ya conocidos. Según contó en una entrevista telefónica, hará interpretaciones cargadas de sones cubanos, tierra que la vio nacer y donde aprendió el punto guajiro, a cantar y a componer.

En 1995 la cantante llegó a Panamá por primera vez, para ser la estrella de una convención. Conquistó con el baile de la chancleta y solos de una banda de lujo.

SONES Y CAJÓN

Albita asegura que cuando sube al escenario se entrega totalmente al público.

Una meta importante para la cantante cubana "es tratar de que la gente se la pase bien, baile, goce y se divierta. Y ojalá estén ahí para compartir la alegría de la cintura".

"Una vez que me subo al escenario confío muchísimo en la química que se da entre el público y el artista. Para mí no hay nada más grande en la vida que ver la sonrisa y la alegría del público, eso me retroalimenta a mí como artista y como ser humano".

Un ritmo que llegó

Comenta que en cuanto al tema del género reguetón se han levantado voces a favor y en contra. "Es un ritmo que llegó, y hay quienes lo hacen bien y otros menos bien y, como siempre, la última palabra la tiene el público", dice. Sabe que es un ritmo "contagioso, es muy pegajoso y creo que se quedará, de alguna manera, en esta mezcla de cultura que vivimos. Pienso que hay espacio para todos y lo que es bueno se impone, aunque no esté de moda". Sustenta que el talento del artista no está reducido a un género sino a su comunicación con el público.