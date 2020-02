‘Amantes hostigadoras’

VIENE DE LA 1B. VÍAS LEGALES.

Las relaciones de infidelidad que terminan en una atracción fatal son muy comunes aunque poco se hable del tema.

De 824 personas preguntadas sobre el tema a través de la página web prensa.com, 475, más de la mitad, admitieron haber sido víctimas o conocer la historia de alguna persona que ha sido hostigada por la querida de su esposo.

Informa el abogado Carlos Carrillo que en casos en que la situación se vuelve crítica como cuando la amante se le aparece a la esposa por todas partes para decirle improperios, atenta emocionalmente contra los hijos de ésta o incurre en el daño de un bien material, hay que buscar vías de protección legal por medio de la corregiduría en turno o el juzgado nocturno.

La mujer puede solicitar una boleta de protección y alejamiento para ella y los suyos . En el caso de que la situación continúe, la denunciante puede levantar cargos formales contra la agresora.

LA PAREJA

Según la psicóloga Lourdes Berrocal de González, aparte de las vías legales hay otra forma paralela de combatir a una amante hostigadora. Esta es fortaleciendo la base emocional de la pareja. "Cuando la amante ve que la pareja está unida y piensa mantenerse junta se encuentra con que no tiene más que hacer allí, puesto que lo único que la mantenía en la lucha era pensar que no estaba con él por culpa de la esposa, no porque él no quisiera".

No obstante, confiesa la psicóloga, lograr que la mujer engañada perdone lo que pasó para entonces poder iniciar la sanación de la traición "no es fácil", más aún si se trata de una pareja joven. Las que tienen más tiempo unidas son más dadas a tratar de evaluar qué cosas pudieron permitir que entrara una tercera persona en la relación.

Este proceso también puede ser una camino difícil de atravesar si se trata de un caso de infidelidad donde el hombre llevaba una relación de "bastante tiempo" en donde dormían y salía abiertamente con la aventura. "A veces, en estos panoramas, el hombre no quiere resolver nada con su esposa, sólo utiliza las terapias para que salga a relucir lo que él no quiere decir directamente".

BARRERAS QUE SUPERAR

Berrocal de González expresa que no es fácil que alguien quiera hablar de sus asuntos personales a un completo extraño, y por eso trata de arreglar los conflictos por su cuenta. Por ejemplo: se ha encontrado hombres que después de que se les descubre la aventura quieren llenar a la esposa de regalos, viajes, cambian el número de su celular y hasta de domicilio en casos extremos, pero con todo esto la relación no logra despegar.

Esto pasa, dice la especialista, porque no han trabajado en sanar las heridas de fondo. "Eso solo se logra si ambos se sinceran y sacan de adentro todo los que los carcome de la relación. Una vez que esa tierra sucia es removida entonces se puede pensar en tirar nueva tierra y abonar".

Cuenta la doctora que hay veces que las personas se asustan de lo que sale a relucir en las terapias, pero al final se sienten bien al decirlas y escuchar las del otro, sobre todo, aprenden que es mejor no empezar algo que no se sabe cómo va a terminar .