Amigos de la discordia

Siempre se escucha que una relación de pareja tiene sus altas y bajas; pero, ¿qué hacer cuando uno de los dos no se lleva con los amigos de su pareja?

Guillermina Flores, de 25 años, tiene tres años con su pareja, pero a él no le caen bien sus amigos. “Es una pelea constante, siempre me dice que no le agrada que me reúna con ellos, que no tienen sangre para él”, explica.

Las peleas han llegado lejos. Incluso, cuenta Guillermina, han dejado de hablarse hasta por dos semanas.

En estos casos, la psicóloga Eliana Valdés de Rampolla dice que primero hay que evaluar el porqué la pareja no quiere a los amigos, “ya que se puede dar el caso de que la pareja esté viendo cosas que la otra no ve”.

Pero si la persona no tiene justificación para no querer a los amigos de la pareja, entonces puede estar mostrando algunos rasgos de egoísmo y dominio.

La psicóloga aconseja que “la persona debe demostrar que tiene valores e intereses individuales. La pareja debe respetar la selección”.

Recalca la especialista que si hay respeto y valoración hacia la pareja, se deben aceptar sus amistades.

La psicóloga Gigi De La Guardia dice que la persona debe analizar hasta qué punto la pareja le está afectando su vida cotidiana, “y de esta manera, ir determinando si es necesario recibir terapia de pareja o separarse”.