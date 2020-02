‘Amor real’ rompe récord

El DVD de Amor real rompió récord en Estados Unidos con más de 125 mil copias vendidas en menos de 10 meses.

"Fíjate que me da mucho orgullo porque a los mexicanos nos ha costado mucho trabajo, también a los latinos; estoy muy contenta de que el trabajo de los mexicanos ocupe un lugar importante en Estados Unidos, que nuestros compatriotas latinos lo disfruten y lo compartan con nosotros", dijo Carla Estrada.

La telenovela y el DVD se han presentado, además de Estados Unidos y México, en Canadá y Puerto Rico, y este año se lanzarán en Italia, Francia, España, y ex Yugoslavia.

Para Estrada, las telenovelas de época son el marco ideal para la creatividad de los técnicos, escenógrafos y artistas mexicanos: "me gustaron mucho; la verdad me siento muy plena y creo que puedo aportar muchas cosas, lo he demostrado. Las novelas de época son ricas en detalles y me he dado vuelo con los detalles".