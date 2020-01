Aniversario 50 de los Beatles

Hoy, 9 de febrero, se cumple el 50 aniversario de la primera actuación de los Beatles y los fans de la banda se van a reunir en Liverpool (a unos 350 kilómetros al noroeste de Londres), su ciudad natal, para homenajear a estos músicos que marcaron toda una época.

John, Paul, George y Ringo tocaron por primera vez en el Caverns Club de Liverpool, en una actuación a mediodía que sería la primera de casi 300 que darían allí a lo largo de dos años.

En agosto de 1963, cuando los “Fab Four” ya eran conocidos, dieron su último concierto en esta sala que sería demolida en la década de 1970 para construir un centro comercial.

Hay una réplica a pocos metros del emplazamiento original del club, en Mathew Street, donde los admiradores de la banda se reunirán este miércoles para celebrar estos 50 años. Una serie de eventos organizados por Cavern City Tours, los dueños de la réplica del club, estarán en la fiesta del aniversario.

El ayuntamiento de Liverpool tiene planeado poner un techo de luz en Mathew Street, en honor al tema Lucy in the sky with diamonds. También se añadirán mejoras a la estatua de John Lennon y a la escultura que representa al grupo, obra de Arthur Dooley

El furor que todavía levantan los Beatles parece no tener fin, y el pasado mes los habitantes de Liverpool se manifestaron para que no se demoliera la casa en la que había nacido Ringo Starr.

El baterista, que vivió en ese edificio sus primeros tres meses de vida antes de que su familia se mudara, también está a favor de la conservación, que se ha logrado ya que el nuevo plan no toca el antiguo hogar de Ringo.

La casa de John Lennon ha sido declarada monumento en la ciudad y la de George Harrison, aunque privada, porta una placa para que los admiradores sepan que allí vivió el Beatle.