Atracción fatal real

OBSESIÓN. NACE UN SENTIMIENTO ENTRE MENTIRAS.

¿Se acuerda de Atracción Fatal?. Aquella película dónde Michael Douglas protagoniza a Dan Gallagher, un hombre que aunque tenía una vida casi perfecta decide iniciar una aventura ocasional con una mujer que conoce en una fiesta. Y que cuando decide terminar con ella, ésta se niega a ser rechazada y comienza a hostigarlo a él y a su familia mostrando una obsesión enfermiza y peligrosa.

Para muchas personas el drama presentado en este filme puede verse un poco exagerado, pero para la psicóloga Lourdes Berrocal de González estas escenas se quedan cortas comparadas a los casos que diariamente atiende en su consultorio.

Cuenta que ha visto de todo. "Queridas" que llaman a la casa del hombre para hablar con sus hijos de la aventura de papá a sabiendas de que la información llegará hasta mamá.

Otras llaman a la esposa al celular y dejan la línea activa para que ésta escuche que su esposo está íntimamente con otra. Le dejan lápiz labial en la ropa o se atreven a presentarse en el trabajo de la esposa para rayarle el carro o contarle todo para que deje al marido.

Asegura la doctora que la actitud de estas amantes no es justificable, pero sí tiene su génesis clínico. Explica que el hombre cuando inicia una aventura, por lo general, lo ve como algo pasajero que podrá terminar en cualquier momento y el único peligro que corre es "que lo descubra la mujer", cuando en realidad esto puede ir mucho más allá.

Como le gusta la experiencia, sigue con la aventura y sin darse cuenta logra entablar una relación emocional. Como no quiere perderla aún, pero tampoco quiere que se sienta como un simple pasatiempo empieza a mentirle. "Le dice que la vida con su esposa es un infierno, que no se separa de ella por temor a que envenene la mente de sus hijos o que está delicada de salud y abandonarla sería algo inhumano. Que no se preocupe que pronto estarán juntos sin secretos, y que ella es lo mejor que le ha pasado en su vida".

Estos comentarios, dice la psicóloga, parecen inofensivos pero alimentan en la mente de la amante la idea de que juntos están construyendo una relación a largo plazo. Pero cuando ve que el proceso de separación se está dilatando, o peor aún, siente que el hombre de su vida quiere terminar con la relación, buscará atacar los obstáculos -la mujer, los hijos-, que él le ha hecho creer impiden que ellos sean felices.

¿Por qué el engaño?

• Por curiosidad.

• Por presión de grupo: sus amigos tienen amantes.

• Probarse a sí mismo que aún puede conquistar.

• Cansancio por estar en una relación monótona o conflictiva.

