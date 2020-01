Buen comer Un jonrón inesperado

POSITIVO. Con la mala racha de bodrios que venía experimentando, estaba rogando que la curva revertida que marcó la semana pasada El Velero de Salinas siguiera en dirección benigna, pero aún así fui, con pecho trepidante, al local que ocupó Yesterday en calle 47 Bella Vista. El sino fue bondadoso. El restaurante es tipo franquicia, pero con su propia personalidad: el tema central es un homenaje al deporte panameño, que se refleja inmediatamente en el menú, que se llama "Manual de Jugadas" y tiene un diagrama de una jugada de fútbol americano, dos bates y varias pelotas en la portada.

CALENTAMIENTO.Entre los aperitivos, pedimos dos platos de tríos: la "Tripleta mixta nacional" trajo sus fritangas: patacones, carimañolas y tortillas de maíz, que estaban sabrosas, unos trozos de cerdo frito bastante buenos, una pechuga a la plancha y trozos de tasajo que no contribuyeron absolutamente nada. El "Triple play", por su parte, siguió las reglas del juego a cabalidad: unos anillos de calamar en un rebozado a la vez crocante y ligero con una excelente salsa marinera; alitas buffalo como se debe, con tabasco y mantequilla; y unos nachos que calmaron la resaca que traía uno de mis reclutas de turno (RDT), debidamente bajados con una pinta fría.En vez de pedir del amplio menú de tragos, margaritas, daiquirís y demás bebidas populares entre los jóvenes, nos decidimos por una botella de la limitada selección de vino que tiene el local, un Chardonnay Concha y Toro bueno, bonito y barato.

1er. INNING, 2° TIEMPO. El primer epígrafe se refiere a las sopas, y ni pasamos por "Go" ni cobramos 200. Paramos en el segundo tiempo, dedicado a las ensaladas, para degustar la César, que estuvo totalmente normal, ni fu ni fa.

3er CUARTO, HOYO 4.El tercer cuarto del menú comprende los emparedados: de aquí pedimos un monstruo llamado el Torpedero Cubano, que vino grandote, con bastante pernil asado, jamón y mozzarella, y una hamburguesa muy sabrosa, excepto que el tocino vino crudo. Puedes pedir de guarnición papas, yuca, patacones, etc.

QUINTO ASALTO.Aquí vienen los platos fuertes, entre los que degustamos la "Captain Corvina" al ajillo y el "White Flag Chicken" que promete limón y orégano, pero que nos supieron sospechosamente iguales, aunque hay que reconocer que vinieron cocidos a buen punto y con muy rica sazón. El filete a la pimienta se pasó de punto, pero también tuvo buena sazón. Entre los postres, el cheesecake estuvo rico, al igual que el tazón de brownie con caramelo, etc. pero la estrella fue el "Hole in one", una canasta de galleta tostadita, con helado de vainilla, fresas, duraznos y coulis de fresa, del que no dejamos ni huella. En resumen, no se trata de alta cocina, pero sí de comida popular, de buena calidad a buenos precios, con una buena mano para la sazón, que alivia un poco el hecho de que al servicio le falta un poco de capacitación. Dixit.