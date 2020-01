CROMOSOMA X

CIENCIA DE HOLLYWOOD. Ya me sospechaba yo que no había que fiarse de esos consejos que dan los famosos cuando aparecen bellamente retocados en esas revistas o bien iluminados en esas entrevistas de televisión, y les preguntan cuál es su secreto de belleza. La semana pasada la BBC publicó que la organización británica Sense About Science (Ciencia Con Sentido) estaba haciendo una campaña para que los famosos dejen de hablar por hablar de temas que apenas si conocen como pesticidas, vacunas o la relación de la obesidad infantil con el consumo de leche de vaca. Los señores ingleses piden a las estrellas que se asesoren antes de hablar de temas científicos. La gente de verdad cree lo que dicen los famosos.

COIMA INFANTIL. ‘Te compro lo que quieras si te quedas quieta’. Así le escuché decir en el supermercado a una señora a una niña de 7 años que en el supermercado hacia pucheros. Se quejaba y se quejaba con ese cansón "ya me quiero ir", frase que algunos niños dicen apenas ponen el pie fuera de casa. Antes, esas marrumancias se curaban con la mirada fulminante de ‘aquiétate o ya verás’. Pero ahora tomamos el atajo del soborno con chocolates y después nos preguntamos de dónde salen tantos chiquillos malcriados.

OTRA VÍCTIMA. En Brasil otra chica anoréxica murió después de estar hospitalizada un mes. Tenía 14 años, medía 1. 70 metros y apenas pesaba 80 libras. Su familia pretende demandar a las autoridades porque la joven de tan débil que estaba fue varias veces al hospital; solo le suministraban suero, sin diagnosticarle anorexia ni remitirla a un especialista. Entre noviembre y diciembre cuatro brasileñas con anorexia nerviosa murieron. Ojo, estas cosas parece que solo le ocurren a otros, pero a veces alguien muy cerca de nosotros puede estar sufriendo.