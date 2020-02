Cambiar las playas por los rascacielos

Por un lado, aguas turquesas y cristalinas, naturaleza que empapa; escuchar, a lo lejos, el sonido distante de delfines, recreándose en el mar y un pájaro, metros arriba, sobrevolando el plano que costea las increíblemente hermosas islas de la comarca de Kuna Yala.

Por otro lado están los rascacielos, camiones, bocinas... gente que se choca entre sí por no querer detenerse. El reloj sobre los hombros de la gente y la acumulación de ruidos, que por ser tan poco naturales, atrofian los sentidos.

Cambiar las playas por una ciudad en constante construcción, no puede haber sido tarea fácil para los cientos de indígenas kunas que han hecho de la capital panameña su hogar provisional. Obtienen de la ciudad, en muchos casos, recursos que no les son del todo accesibles en la comarca: mejor sistema educativo y de salud, y la oportunidad de obtener trabajos con más remuneración.

“Yo nací en la ciudad, pero desde chiquito me llevaron a la comarca”, cuenta José Ángel Tejada, un kuna que hoy es vendedor en una compañía de materiales de construcción.

“A los ocho años regresé a la ciudad, iba a todas partes descalzo por que era un niño, me habían criado así y no sabía las diferencias [de vivir aquí y allá]”, comenta mientras ríe por lo bajo: “es un cambio muy grande”.

“Lo más difícil cuando llegué era no saber español. Entré a tercer grado, no entendía nada. Las maestras me apoyaron bastante”, afirma.

José estudió en múltiples colegios -entre ellos el Artes y Oficios y el Don Bosco-, y se graduó de Bachiller en Construcción. Hizo de todo: trabajó en el antiguo Irhe, fue trabajador manual, mensajero y aseador de una ferretería.

No hay una discriminación, en sí misma, que frene al pueblo kuna. “Yo no he tenido problemas con eso”, asegura, “pero sí he visto que la comunicación es un problema a la hora de que contraten a un kuna. Dicen que los que no han estudiado no hablan bien el español, que lo hablan machucado”.

“Nunca me han discriminado”, comenta otra kuna de 30 años que, por pena, prefirió omitir su identidad. Para ella, “cada uno tiene que esforzarse un poco; no te van a negar un trabajo por ser kuna, pero tampoco te van a permitir que hagas menos que los demás”.

“Yo mismo fui palante, obtuve becas y estudié”, dice orgulloso José. Este es el caso de muchos indígenas kunas que se han destacado en profesiones como la música, la pintura y el cine, cuenta.

Según José, los indígenas “somos inteligentes, pero muy penosos, nos reservamos mucho. Es pura timidez”, explica.

