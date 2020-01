Canal solo de terror

COMCAST Y SONY.

Comcast y Sony Pictures Entertainment lanzarán en octubre un canal de televisión que transmitirá solamente películas de terror, la primera colaboración entre las dos compañías que acordaron crear nuevos canales de TV por suscripción.

La estación, aún sin nombre, fue anunciada en Atlanta, durante la conferencia anual de la Asociación de Cable y TV de Estados Unidos.

La salida al aire será el 31 de octubre, coincidiendo con el Día de Brujas o Halloween. El canal ofrecerá gratis, a suscriptores digitales, de 40 a 70 horas de programación semanal.

El menú incluirá más de mil películas de terror y shows de televisión de la videoteca Sony/MGM, incluyendo títulos taquilleros como Silence of the Lambs, I Know What You Did Last Summer, y Panic Room. La rotación de los títulos se hará a ritmo de un cuarto de programación cada dos semanas.