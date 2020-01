Cantidad contra calidad

EDUCACIÓN PRIMARIA.

La educación primaria en América Latina ha mejorado cuantitativamente no cualitativamente. Esta es la opinión del catedrático y especialista en sociología colombiano Raúl Villanueva, quien estuvo de visita en Panamá para participar del simposio “Desventajas y Posibilidades de la Educación Superior en la Región”, desarrollado esta semana en la Universidad de Panamá.

Explica el docente, que hoy día un 98% de los niños de la región entre 6 y 11 años asiste a la escuela y solo un 10% no sabe leer ni escribir. Sin embargo, no se puede obviar que aún la educación en muchos de los países en desarrollo sigue siendo antidemocrática, clasista y discriminatoria. Eso sin contar con que la calidad de la educación que recibe la mayoría de los niños de América latina es baja, pues las reformas educativas —principalmente en los planteles públicos— son un tema demorado o no se realizan acordes a las necesidades formativas que demanda la población del futuro.

Rosa Padilla, del Instituto de Fomento e Investigación Educativa mexicano, agrega que la educación no ha sido una prioridad política en la región y prueba de ello son que los gastos promedio por estudiante se mantienen muy por debajo comparados con los países industrializados.