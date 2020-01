Carnavales Nuevas reinas

ALEGRÍA I CELEBRARÁN POR PRIMERA VEZ.

Ya se siente el Carnaval en el aire, casi que se puede respirar. Y el corregimiento de Pacora no será la excepción este año. La alegría se apoderó del lugar desde que los residentes del área se enteraron que tendrán sus primeros carnavales, y están dispuestos a "botar la casa por la ventana".

Al menos así lo aseguró la soberana de los carnavales de Pacora, Kiara Coba, que con tan solo 14 años quiere sorprender a todos y demostrar que los primeros carnavales en Pacora serán inolvidables.

"Me alegré mucho y me sorprendí cuando me dijeron que sería reina, más que todo porque seré la primera reina de este Carnaval", comentó.

Fue casi que una escogencia de "a dedo", según contaron las jovencitas que participarán en los cuatro días de Carnaval en una reciente visita a La Prensa. Hay que tomar en cuenta que es la primera vez que hay carnavales en el área.

Cristel Vásquez, una de las princesas, contó que quisieron hacer algo diferente a los demás carnavales. "Como son cuatro días de Carnaval, cada día una será la figura principal del día", indicó.

Por ejemplo, el viernes 4 de febrero será la presentación oficial de la reina y sus tres princesas.

Durante los cuatro días de Carnaval, habrá lo usual: culecos, tamboritos, murgas y sarao durante el día; en la noche habrá actos culturales y bailes.

Si quiere ser testigo de esta actividad, la sede principal de estos carnavales será en Los Bosques, Pacora, en el bar restaurante Mama Tute.