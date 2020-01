Una de las cosas más irritantes sobre el mercado gourmet panameño es que muchas veces, por no tener masa crítica, se dejan de traer productos, y desaparece tu antojo favorito. Cuando cerró Cheese Cheese en Vía Argentina me quería “dar un yeyo”, y los lloré amargamente. Oh, mi amado Epoisses, con su aroma a rodilla (entre pezuña y poto); mi Pont L’Eveque y demás quesitos ricos.

Pero los propietarios Luc y Robert volvieron a abrir en la Cincuentenario, y ahora además ofrecen comida para llevar, desde dips y ensaladas hasta platos fuertes.

Cheese Cheese Cheese Cheese

Entre los primeros, el de alcachofas es memorable, y súper quesudo. El segundo, es uno de tomates secos, a base de crema agria, delicioso. El hummus no está mal tampoco.

Pero el “bingo” es la tapenade de aceitunas negras, con albahaca, perejil, anchoas, alcaparras y ajo, que te saca de apuros en un dos por tres. Y hablando de sacar de apuros, hacen un borscht frío y súper barato que te saca de apuros como entrante para cualquier cena. Tras probar el de ellos, más nunca me rallaré los nudillos con las pinches remolachas.

También tienen ensaladas, como p.e., de cuscús, de remolachas o de chayote, aunque mi favorita fue la de orzo con tofu, pimentón, apio, hinojo, y aunque se le siente el aroma del aceite de oliva, no tiene oleosidad.

El menú ofrece varios platos con carne de res y cerdo, pollo, pescado y hasta camarones, es obvio que el enfoque es de cocina sana. Es, primero, baja en sal; ofrece muchísimos platos vegetarianos, y algunos con tofu.

Como muestra de este último, me comí un curry de tofu con pimentones, cebollas y pasitas que estuvo delicioso, al igual que uno de carne con curry verde tai, donde la carne de res estuvo un poquito dura, pero sabrosa; el grado de picante es tolerable, y una buena mezcla de especias, donde se sienten principalmente el cilantro y el jengibre.

Otro, de pollo con curry rojo tai, trajo leche de coco, y no se le fue la mano en pollo (aunque es generosa la porción) sino en vinagre, pero estuvo “comible”. A este, lo precedí con unos rollos de primavera vietnamitas (vegetarianos), fritos y con salsita agridulce (creo que con Nuoc Nam). Me gustaría tener la opción de comprarlos crudos, para freírlos en casa.

Dos italianos: berenjenas a la parmesana, ricas, pero me disgustó la capa de fettuccine en medio; y una lasagna de vegetales con salsa de tomate, hongos, cebollas, etc. muy buena. Un molde de hongos (estilo molde de carne) estuvo muy bueno, con miga de pan, puré de garbanzos y salsa de tomate. Ah, y una tartaleta mitad quiche, mitad soufflé, de queso con cebollas caramelizadas, de antología. De postre, no perderse el pie de pacanas. Ah, una “caída”: no hay servicio a domicilio. Dixit