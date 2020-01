Circuncisión reduce el riesgo de tener herpes

La circuncisión reduce de forma significativa el riesgo de los hombres de padecer VIH, herpes genital y virus del papiloma humano, enfermedades de transmisión sexual que no tienen cura.

Ese es el resultado de una investigación del National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) y la Johns Hopkins University (EU), el Rakai Health Science Program y la Makerere University (Uganda) que aparece ayer publicada en la revista New England Journal of Medicine.

Los científicos llegaron a esa conclusión tras llevar a cabo dos estudios clínicos con 3 mil 393 hombres sanos de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años. De ellos, mil 684 fueron circuncidados bajo supervisión al comienzo del estudio y el resto 24 meses después.

La circuncisión redujo el riesgo de contraer herpes genital casi un 25% y el de infección por virus del papiloma humano un 35%.

Ahora bien, pese a destacar los beneficios de la práctica médica, recuerdan que su eficacia no es total y que el sexo seguro es necesario para protegerse contra las enfermedades venéreas.

A partir de sus resultados, los investigadores estudiarán cómo la circuncisión puede reducir o frenar la transmisión de las enfermedades a las mujeres.