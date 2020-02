Clooney compra derechos a Grisham

LOS ÁNGELES, EU/DPA- George Clooney quiere producir un filme basado en The Innocent Man, de John Grisham. "Está en desarrollo y aún no se sabe si Clooney dirigirá o actuará", dijo el representante del actor. The Innocent Man está basado en el caso de un hombre que pasó nueve años en el corredor de la muerte en Oklahoma tras ser acusado erróneamente de violación y asesinato.