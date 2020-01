Comienza la licencia

MATERNIDAD.

El deber de madre llama a la cantante Sandra Sandoval, quien luego de una estela de rumores sobre su reemplazo en el conjunto típico, tomará su licencia para dedicarse solo a su futuro bebé.

Mañana será su evento de despedida en Plaza Ágora de Transístmica, en el que se decidirá quién será la sucesora por los meses que no estará.

Pero antes de marcharse, la tipiquera ha dejado en las emisoras un nuevo sencillo titulado Si me pruebas no me olvidas, según indica Carlos Gordón, promotor de los Sandoval. "Es una canción que tiene una letra muy jocosa y que habla de una chica que dice tener un ‘meneito’ que no lo cambia por nada", detalla.

El estreno formará parte del próximo álbum de los Patrones de la Cumbia, que estará en las tiendas de discos los primeros días del mes de abril.