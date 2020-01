Conejitos en Pascuas

LOS HERMANOS DE BUGS. NO SON ROEDORES SINO LAGOMORFOS.

Cuando era pelaíto mi amiga Mary, hija de unos zoneítas, no podía comer dulces y siempre se frikiaba para Semana Santa, porque al P.X., el místico supermercado, llegaban conejos de chocolate, huevitos de colores y todo tipo de dulce y confite imaginable. Mary resultó ser diabética.

Resulta que para una Pascua, su mamá le regaló un conejo, porque según ella, ya que Mary no tenía conejitos de chocolate, le iba a dar uno de verdad. La bestia trató de enseñarle al conejo a bucear, y lo ahogó, como al ratón Pérez. Al día siguiente nos dieron de comer un pollo que no sabía a pollo, así que yo creo que también como el Ratón Pérez, éste cayó en la olla. Y la Cucarachita ni lo cantó ni lo bailó.

Pero aquí es lo que hay que saber para adoptar un conejo.

Estos animalitos, Oryctolagus cuniculus (solían considerarse roedores, ahora se les clasifica como lagomorfos) son de lo más dóciles y gentiles, y se puede elegir de entre 14 razas: entre los favoritos están los de pelaje angora, los enanos y los de orejas caídas. Se destetan a las 5-7 semanas, viven entre cinco y 10 años, con un potencial de 15 años. Los veterinarios recomiendan alimentarlos con las pepitas especiales disponibles comercialmente, y tenerles siempre un plato de agua fresca, que se debe lavar bien por lo menos cada dos días. Además es aceptable darles porciones pequeñas de forraje, hierbas o alfalfa, y algunos alimentos como lechuga, zanahorias, manzanas, etc., siempre que estos alimentos "de mesa" no superen el 20% de la dieta de Bugs.

Los conejos tienen un patrón de coprofagia nocturna, que aunque repugnante para los humanos, constituye un elemento importante de su digestión. Son mascotas dóciles y muy asustadizas, por lo que no se recomienda dárselos a niños muy hiperactivos o con tendencias sádicas. Ellos prefieren salir corriendo ante una amenaza, aunque sí ha habido casos de conejos que responden con agresividad.

Los conejitos son muy fértiles: el período de gestación de la hembra dura un mes, y las camadas promedian 10 bebés. Esto puede ser un problema, pero no para las conejitas, cuya fertilidad asegura que no se les va a acusar en público, ni agarrar a porrazos con un celular. Si no conoce a nadie con cría, Melo los vende a B/. 9.95.