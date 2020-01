Corderos codiciados

VIENE DE LA 1B.

El cordero más tierno y codiciado es el lechal, que no ha sido destetado, de 25-45 días y menos de 20 lbs. Le sigue el ternasco o recental, animal de menos de 4 meses y 30 lbs; el pascual tiene 4-12 meses, primero come leche y luego hierba; el borrego es de 1-2 años, y el de dos dientes pasa de un año pero no llega a tres. El mutton de los ingleses es de dos años, y preferiblemente madurado por dos semanas.

Sus defensores, como el antedicho Príncipe, señalan que tiene un sabor mucho más intenso, rico, y que es excelente en guisos, rehogados y tagines, preñados de los sabores del Mare nostrum, que a fuego lento se convierte en un perfecto complemento para las ricas especias y hierbas aromáticas del sur de Europa y el norte de África.

Además del tren de cordero, es muy cotizada la pierna o gigote; luego –según el Carvalho gastronómico de Vázquez Montalbán— es también apreciada la silla, parte situada entre la riñonada y las patas; el costillar, en la parte inferior del lomo, las chuletas del lomo que a pesar de ser poco rentables, son muy codiciadas.

Hay cortes mucho más económicos con los que se hacen unos guisos maravillosos.