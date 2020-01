Cortes de bigotes

MASCOTASEN FAMILIA

La obsesión por la “perfección” estética en las exposiciones caninas, hace además de otras atrocidades antinaturales, el corte de bigotes.

Esto es habitual para los aficionados a esta actividad y si bien en los perros son importantes, no tienen la relevancia funcional que tiene en los felinos, ya que los perros se manejan con parámetros diferentes de movilidad que los gatos.

Otras mutilaciones como corte de colas y orejas, poco a poco se están dejando de hacer, desde que las entidades internacionales que regulan los estándares permiten la presentación en pista de los perros tal cual vienen al mundo, exceptuando por supuesto la peluquería.

Hace no mucho un neófito gatofilo proveniente del medio canino, hizo lo propio con su gato, pensando que así embellecería aún más a su mascota Persa , sufriendo luego consecuencias nefastas, que si bien en primera instancia no lo llevan al límite de la muerte, le esta quitando las armas más poderosas para poder medir espacios y desenvolverse con la soltura y habilidad que los caracteriza, dejándolo indefenso y expuesto al peligro, porque de esta manera se les torna imposible de detectar el peligro, ya que no pueden medir los espacios ni las cercanías de objetos e incluso paredes.

Y es que los bigotes del gato son un complejo mecanismo sensorial que le permite desenvolverse con la precisión que ellos lo hacen, el mínimo estimulo sensorial hasta el aire mismo, es captado por las terminales nerviosas de los bigotes.

Muchos gatos salen por las noches a dar vueltas, y es un riesgo que lo hagan sin sus bigotes, ya que estos compensan lo que la visión no puede hacer y es de conocimiento de todos que la curiosidad y la audacia de lo felinos, no tiene límites y el refrán de que los gatos tienen 7 vidas, puede fallar.

Lo bueno, es que los bigotes vuelven a crecer y de esta manera los gatos tendrán nuevamente sus armas de supervivencia.