DE TODO UN POCO

PROYECTO. Es oficial que el actor Daniel Craig protagonice la película La Chica con el Tatuaje de Dragón, indicó el sitio www.deadline.com.

El acuerdo incluye la participación de Craig en las otras dos novelas que integran la trilogía escrita por Stieg Larsson: The Girl Who Played with Fire y The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest.

La meta es que la cinta se estrene el 21 de diciembre de 2011.