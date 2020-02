Crónica de una estafa rodante

COMPRAR AUTOS USADOS. NEGOCIO DE INTERNET.

Cuando habían pasado ya cuatro meses desde que se había realizado la transacción, y al ver que mi carro aún no llegaba, me empecé a preocupar.

Quizás por ingenuidad, tal vez por influencia de ese par que dicen que "jalan más que cien carretas" de la muchacha que me hacía tambalear, y que me insinuaba que le gustaría que yo tuviera un carro; o de pronto por mera estupidez, decidí embarcarme en la compra de un automóvil usado, comprado a través de internet.

Las promesas del supuesto "vendedor de confianza", acerca de las maravillas que caería comprando un vehículo utilizando esta modalidad, eran tan convincentes como las palabras de los que se hacen ricos hablando de la fe.

"Que te vas a ahorrar un platal", decía... "Que el carro está mejor que el de cualquiera de los hindúes de la Transístmica", continuaba. "Es más, por se tú mi fren, te voy a traer el carro a precio de costo, no le voy a sacar nada de ganancia. Solamente habla con tus amigos y compañeros de trabajo de mi negocio y mándame clientes y estamos pagos". ¡Oh, sí! Ese fue el enganche y fui de reversa para el barranco.

Estos carros comprados en internet se consiguen a través de subastas en línea. En ellas, quienes hayan conseguido una licencia o permiso de compra, eligen los vehículos que se encuentran en diferentes lotes de varios estados de Estados Unidos.

"Uno de los sitios más utilizados por las personas que se dedican a esta actividad es Copart.com", dijo Alberto Espinosa, quien trabaja desde hace 10 años con un agente aduanero arreglando la introducción de vehículos de segunda mano en Panamá.

De hecho, el Nissan Sentra B14 de 1996 en verde que el vendedor me convenció de comprar era de este sitio, Copart.com.

Para ganar la subasta del vehículo tuve que pagar dos mil quinientos dólares. Dos horas más tarde, el sujeto me llama con voz de victoria y dice "hey, ganamos el carro, ven para que me des la plata". Y yo de bien mandado, se la di.

"Ahora solo debes guardar 400 dólares, para cuando llegue y poder sacarlo de aduana cuando llegue, como en un mes, es todo", me dijo. ¡Mentira! El vehículo llegó cuatro meses después. Además, tuve que pagar 560 dólares por "la grúa" que lo montó al barco en Estados Unidos. Una vez llegó al puerto en Colón, tuve que pagarle 12 dólares de gasolina por traerlo hasta el depósito de vehículos de Transalma.

Dos meses después, al ver que el vendedor no me daba mi carro, le pedí los papeles del carro y tuve que hacer todo el trámite yo solo. Este trámite incluyó conseguir el agente aduanero, que me costó 40 dólares, para que hiciera todo los trámites; tuve que pagar 600 dólares de liquidación del auto y además tuve que para 70 dólares por el tiempo que el vehículo estuvo parado en el depósito.

"Es necesario comprar con alguien de confianza realmente, ese es el detalle", me dijo tardíamente Espinosa. Ahora lo se.

DATOS CLAVES

VERIFIQUE SU COMPRA Y QUE NO LE ECHEN CUENTO

VENDEDOR - "Nada es gratis en la vida", reza un dicho gastado, pero cierto. Al momento de comprar un auto, tome en cuenta que quien se lo vende siempre busca el beneficio propio y no el ajeno, por más que diga lo contrario, así que sea precavido.

FACTURAS - En toda transacción que involucre dinero es preciso solicitar factura, con esto se tiene una constancia con la que se puede reclamar. Si el vendedor no ofrece facturas, entonces no es un tipo serio. Mejor aléjese.

REVISIÓN - Al momento de que se retire el vehículo de la aduana, asegúrese de ir con quien se lo consiguió. Revisen juntos, con un mecánico de confianza, la condición en la que llega el vehículo y compárela con lo que el vendedor le ofreció. Si no lo hace, después no hay quejas.

