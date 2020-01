Datos de cocina

La berenjena: Al comprar berenjenas, fíjese que la cáscara esté muy lisa, sin manchas marrones. La berenjena se debe sentir firme al tacto. Para saber si está lista para comer, presione suavemente con sus dedos. Si está dura y no se hunde, no está lista. La piel debe ceder un poco y luego volver a su estado original. Si no vuelve, ya está muy madura. Golpee suavemente con sus nudillos y escuche. Si siente un sonido hueco, está seca por dentro. Las berenjenas se dañan muy rápidamente, por lo que no debe comprarlas con mucha anticipación. Guárdelas en la nevera, envueltas en papel plástico, lejos de la humedad hasta dos o tres días.Una vez partida, la berenjena se pone oscura con rapidez. Para evitar que esto suceda, sumerja los pedazos en agua con sal.

El pixbae: Es el fruto de una palma, la ‘Bactris gasipaes’. Ampliamente consumido en América Central, es parte de nuestra herencia y cultura. Para comerlo es necesario hervirlo en agua con sal y pelar la cáscara fibrosa que lo envuelve. El pixbae es delicioso y nutritivo, contiene fibra, vitaminas, proteínas y algunos aminoácidos.Con él se hacen conservas y también harina, que da buenos resultados al hornear. Además de sus frutos, de la palma se usa el corazón, de donde se extrae el palmito.

Para conservar las hierbas frescas: Una buena idea para tener siempre a mano hierbas frescas o hasta el recao verde, es congelarlo. Para ello, debe lavar las hojas muy bien. Licue en suficiente aceite de oliva para cubrirlas, luego congele esta mezcla en una cubeta para hielo. Una vez sólido, puede poner los cubitos en una bolsita debidamente identificada y fechada. Almacene en el congelador hasta por tres meses.