DeVito da una entrevista ebrio

APARIENCIA. PROGRAMA DE TV.

El actor estadounidense Danny DeVito apareció en el espacio de la cadena de televisión ABC "The View" aparentemente ebrio, con dificultades para hablar e incoherencias a la hora de contar sus historias.

La prensa estadounidense se hace eco de la aparición el miércoles del actor de The war of the roses en el espacio en el que habitualmente intervienen la veterana periodista estadounidense Barbara Walters.

DeVito, de 62 años y casado con la actriz Rhea Perlman, había acudido al espacio para promocionar su película navideña Deck the Halls.

Tras admitir que se había pasado la noche entera de juerga con su compañero de profesión George Clooney, farfulló a las presentadoras del espacio que no sabía si había dormido algo y que sabía que "las últimas siete copas eran las que me iban a emborrachar".